В Риге заранее проверили русские песни на ярмарке, опасаясь восхваления России

В Риге организаторы рождественской ярмарки заранее проверили содержание песен на русском языке, опасаясь восхваления России. Об этом в соцсети X сообщил вице-мэр города Эдвардс Ратниекс.

Говоря об исполнении песен на русском, Ратниекс заявил, что "такие вещи не вызывают гордости", а также заверил, что обязательно выяснит, как данные композиции оказались допущены на праздничный концерт. Позже оказалось, что на ярмарке выступал женский вокальный ансамбль муниципального Дома культуры Аудринской волости Резекненского края, что на востоке Латвии, где живёт много русскоязычных граждан.

"Все песни соответствовали ярмарке. Представители ярмарки пояснили, что сами просматривали тексты. Нигде не было текстов, восхваляющих Россию или [президента России Владимира] Путина. Язык общения во время концерта: латышский", — написал Ратниекс в соцсети.