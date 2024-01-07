Папа римский поздравил православных с Рождеством

Папа римский Франциск поздравил католиков и христиан Восточных церквей с Рождеством. Он обратился к верующим из окна Апостольского дворца.

"Сегодня религиозные общины Востока, которые следуют юлианскому календарю, празднуют святое Рождество! В духе радостного братства я верю, что рождение Господа Иисуса наполнит нас светом, милосердием и миром", — подчеркнул понтифик после воскресной проповеди.

Напомним, что один из главных христианских праздников, который установлен в честь рождения во плоти Сына Божия Иисуса Христа, Римско-католическая церковь традиционно отмечает 25 декабря по григорианскому календарю. А Русская, Иерусалимская, Грузинская и Сербская празднуют Рождество Христово 7 января.