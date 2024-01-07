Папа римский поздравил православных с Рождеством
Папа римский поздравил православных и католиков Восточных церквей с Рождеством
Папа римский Франциск поздравил католиков и христиан Восточных церквей с Рождеством. Он обратился к верующим из окна Апостольского дворца.
"Сегодня религиозные общины Востока, которые следуют юлианскому календарю, празднуют святое Рождество! В духе радостного братства я верю, что рождение Господа Иисуса наполнит нас светом, милосердием и миром", — подчеркнул понтифик после воскресной проповеди.
Напомним, что один из главных христианских праздников, который установлен в честь рождения во плоти Сына Божия Иисуса Христа, Римско-католическая церковь традиционно отмечает 25 декабря по григорианскому календарю. А Русская, Иерусалимская, Грузинская и Сербская празднуют Рождество Христово 7 января.
Ранее патриарх Кирилл, поздравляя верующих с Рождеством, призвал их делиться светом Христа. Священнослужитель напомнил, что зачастую рутина и заботы мешают человеку заметить божественный свет, однако он будет гореть всегда, даже когда погаснут "холодные" экраны смартфонов, планшетов и рекламных щитов.
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