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7 января, 13:10

Папа римский поздравил православных с Рождеством

Папа римский поздравил православных и католиков Восточных церквей с Рождеством

Папа римский Франциск поздравил католиков и христиан Восточных церквей с Рождеством. Он обратился к верующим из окна Апостольского дворца.

"Сегодня религиозные общины Востока, которые следуют юлианскому календарю, празднуют святое Рождество! В духе радостного братства я верю, что рождение Господа Иисуса наполнит нас светом, милосердием и миром", — подчеркнул понтифик после воскресной проповеди.

Напомним, что один из главных христианских праздников, который установлен в честь рождения во плоти Сына Божия Иисуса Христа, Римско-католическая церковь традиционно отмечает 25 декабря по григорианскому календарю. А Русская, Иерусалимская, Грузинская и Сербская празднуют Рождество Христово 7 января.

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Ранее патриарх Кирилл, поздравляя верующих с Рождеством, призвал их делиться светом Христа. Священнослужитель напомнил, что зачастую рутина и заботы мешают человеку заметить божественный свет, однако он будет гореть всегда, даже когда погаснут "холодные" экраны смартфонов, планшетов и рекламных щитов.

Обложка ©

Getty Images / Vatican Pool

Никита Осипов
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