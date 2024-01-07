Кириенко передал копию знаменитой иконы "Богоматерь Донская" Музею казачества в ЛНР

Первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник посетили Музей донского казачества в Станице Луганской. Об этом сообщается в телеграм-канале руководителя ЛНР.

Пасечник отметил, что развитие культуры в Донбассе остаётся в зоне особого внимания федеральной власти России, а также рассказал, что Кириенко передал коллективу учреждения культуры копию иконы "Богоматерь Донская".

"По преданию, эту икону донские казаки поднесли московскому князю Дмитрию Ивановичу накануне Куликовской битвы. Спасибо за этот прекрасный подарок!" — поблагодарил Пасечник.

Глава ЛНР добавил, что сотрудники музея провели для гостей экскурсию, показали коллекцию уникальных археологических материалов, найденных на территории Станично-Луганского и других районов, а также рассказали об истории становления донского казачества, быте станичников прошлых веков и участии казаков в освобождении Донбасса. Здание музея было частично разрушено в 2014 году, но теперь восстановлено благодаря помощи Государственного исторического музея и Министерства культуры.

Донская икона Божией Матери — икона Богородицы с младенцем Христом на руках. Она является двусторонней — на обороте изображено Успение Богородицы. По преданию, образ был поднесён донскими казаками из городка Сиротина (ныне станица Сиротинская Волгоградской области) московскому князю Дмитрию Донскому перед Куликовской битвой. В Русской церкви икона почитается чудотворной, празднование в её честь совершается 19 августа (1 сентября). Искусствоведы считают автором иконы Феофана Грека либо одного из мастеров его круга. В настоящее время Донская икона находится в Третьяковской галерее.