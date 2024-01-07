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7 января, 16:04

Кириенко, Пушилин и Пасечник поздравили бойцов СВО с Рождеством

Первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко встретил Рождество Христово в одном из храмов Донецкой Народной Республики. На богослужении его сопровождал глава региона Денис Пушилин.

Кириенко с Пушилиным в одном из храмов ДНР. Обложка © Telegram / Денис Пушилин

Кириенко с Пушилиным в одном из храмов ДНР. Обложка © Telegram / Денис Пушилин

"Праздник Рождества Христова с Сергеем Кириенко встретили с прихожанами одного из храмов ДНР", — написал Пушилин в телеграм-канале.

Кроме того, они навестили участников спецоперации (СВО) и поздравили их с Рождеством. Как отметил Пушилин, у бойцов отличное настроение, все задачи выполняются. Также Кириенко посетил Луганскую Народную Республику, где вместе с главой ЛНР Леонидом Пасечником поздравил с Рождеством проходящих лечение участников СВО. В рамках своего визита они передали госпиталю новый портативный аппарат для ультразвуковой диагностики.

  • Кириенко с Пушилиным в одном из подразделений в ДНР. Фото © Telegram / Денис Пушилин
    Кириенко с Пушилиным в одном из подразделений в ДНР. Фото © Telegram / Денис Пушилин
  • Кириенко с Пушилиным в одном из подразделений в ДНР. Фото © Telegram / Денис Пушилин
    Кириенко с Пушилиным в одном из подразделений в ДНР. Фото © Telegram / Денис Пушилин
  • Кириенко в одном из госпиталей в ЛНР. Фото © Telegram / Леонид Пасечник
    Кириенко в одном из госпиталей в ЛНР. Фото © Telegram / Леонид Пасечник

Кириенко с Пушилиным в одном из подразделений в ДНР. Фото © Telegram / Денис Пушилин

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"От души поблагодарили медработников, которые не жалеют сил и времени для того, чтобы раненые ребята как можно быстрее восстановили здоровье", — отметил Пасечник в телеграм-канале.

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Ранее Лайф сообщал, что Кириенко и Пасечник наградили активных жителей ЛНР от имени президента РФ Владимира Путина. Как уточнил глава республики, медали "За труды в культуре и искусстве" был удостоен солист Луганской академической филармонии Сергей Чуйков. Благодарности президента получили ещё три человека.

Обложка ©

Telegram / Денис Пушилин

Наталья Исакова
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