Погибшим в ДТП на Шри-Ланке россиянином оказался директор компании из Башкирии

Погибшим в ДТП с автобусом и грузовиком на Шри-Ланке россиянином оказался 42-летний житель башкирского города Октябрьский Ильдар А. Как пишет Mash, он был исполнительным директором одной из металлообрабатывающих компаний региона.

Место, где туристический автобус с россиянами врезался в грузовик на Шри-Ланке. Видео © Telegram / Mash

По словам жены погибшего, находившейся в автобусе, в роковой вечер туристическая группа возвращалась в отель. Ильдар пересел на переднее сиденье, чтобы вздремнуть после ужина. Именно эта часть машины пострадала больше всего.

Тело россиянина хотят кремировать на острове, для чего по местным законам необходимо через суд получить ряд разрешений. Если не получится, его вернут в Россию. К слову, женщина не имеет претензий к организаторам поездки во главе с тревел-блогером Артуром Бакаевым, сейчас они помогают ей справиться с трагедией.

Сам Бакаев отрицает, что пытается замять эту ситуацию, как сообщалось ранее. Блогер помогает пострадавшим, в том числе с документами, и закрывает все туры. Заниматься ими он пока не планирует.