В немецком городе перестали хоронить людей из-за наводнения
Bild: В Ольденбурге не будут хоронить людей из-за наводнения до 12 января
В немецком городе Ольденбурге, который накрыло мощное наводнение, перестали хоронить людей. Как сообщают в местной администрации, такая мера была введена 3 января и продлится до середины месяца.
"Ожидается, что приостановка продлится до 12 января", — приводит Bild слова пресс-секретаря горадминистраци.
Помимо сложностей с будущими захоронениями, непогода также нанесла серьёзный ущерб и уже существующим могилам. Между тем в ряде регионов страны ситуация с природными катаклизмами начала понемногу улучшаться. Например, уровень воды снижается в Саксонии, Гессене и Рейнланд-Пфальце. Некоторым жителям коммуны Лилиенталь даже разрешили вернуться в дома. Ранее им пришлось уехать из-за угрозы прорыва дамбы.
Кстати, в зону наводнения приезжал и немецкий канцлер Олаф Шольц. Он посетил город Зангерхаузен в регионе Саксония-Анхальт, однако встретили его не с восторженными возгласами, а с гневными криками "Преступник!" Жители заявили, что его "политика базируется на лжи", а также призвали "возвращаться обратно".
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