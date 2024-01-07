В немецком городе перестали хоронить людей из-за наводнения

В немецком городе Ольденбурге, который накрыло мощное наводнение, перестали хоронить людей. Как сообщают в местной администрации, такая мера была введена 3 января и продлится до середины месяца.

"Ожидается, что приостановка продлится до 12 января", — приводит Bild слова пресс-секретаря горадминистраци.

Помимо сложностей с будущими захоронениями, непогода также нанесла серьёзный ущерб и уже существующим могилам. Между тем в ряде регионов страны ситуация с природными катаклизмами начала понемногу улучшаться. Например, уровень воды снижается в Саксонии, Гессене и Рейнланд-Пфальце. Некоторым жителям коммуны Лилиенталь даже разрешили вернуться в дома. Ранее им пришлось уехать из-за угрозы прорыва дамбы.