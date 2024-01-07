Владелец "Перекрёстка" и "Пятёрочки" обвинил морозы в исчезновении курицы с прилавков
В X5 Group объяснили морозами задержку поставок курицы в продуктовые магазины
Представитель российской компании X5 Group, которая управляет сетями "Перекрёсток", "Пятёрочка" и "Чижик", объяснил задержку поставок курицы в магазины. По его словам, в первые дни нового года в некоторые регионы продукцию не привозили в срок из-за сильных морозов и снегопада.
"Мы делаем всё возможное для того, чтобы довезти недостающий товар до магазинов как можно быстрее и обеспечить наших покупателей всем необходимым", — приводит РБК заявление представителя X5 Group.
В компании подчеркнули, что проблем с курицами нет, и пообещали в ближайшее время восстановить график поставок. Ранее на отсутствие продукции в соцсетях жаловались жители Екатеринбурга, Самары и Челябинска.
А 3 января Лайф сообщал, что в Россию прибыла первая партия яиц из Турции. Речь идёт о 19,36 тонны — 316,8 тысячи штук, продукцию ввезли через пункт пропуска Яраг-Казмаляр в Дагестане.
Freepik / user15449331