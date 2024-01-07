В Ростове-на-Дону загорелся цирк
В Ростове-на-Дону загорелось здание цирка, эвакуированы 25 посетителей
Гримёрка ростовского цирка, где произошёл пожар. Обложка © Telegram / МЧС Ростовской области
В здании цирка в Ростове-на-Дону произошёл пожар, в результате чего были эвакуированы 25 посетителей и 12 сотрудников. Как отметили в пресс-службе регионального главка МЧС, пострадавших нет.
Внутри ростовского цирка, где произошёл пожар. Фото © Telegram / МЧС Ростовской области
"Сообщение о пожаре поступило в дежурную службу сегодня в 16:55. Возгорание произошло в гримёрной на площади пяти квадратных метров. В 16:57 ликвидировано открытое горение", — отметили в ведомстве.
В МЧС уточнили, что пожар был полностью ликвидирован в 17:20. В тушении были задействованы 14 единиц техники и 47 специалистов.
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