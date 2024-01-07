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7 января, 16:11

В Ростове-на-Дону загорелся цирк

В Ростове-на-Дону загорелось здание цирка, эвакуированы 25 посетителей

Гримёрка ростовского цирка, где произошёл пожар. Обложка © Telegram / МЧС Ростовской области

Гримёрка ростовского цирка, где произошёл пожар. Обложка © Telegram / МЧС Ростовской области

В здании цирка в Ростове-на-Дону произошёл пожар, в результате чего были эвакуированы 25 посетителей и 12 сотрудников. Как отметили в пресс-службе регионального главка МЧС, пострадавших нет.

Внутри ростовского цирка, где произошёл пожар. Фото © Telegram / МЧС Ростовской области

Внутри ростовского цирка, где произошёл пожар. Фото © Telegram / МЧС Ростовской области

"Сообщение о пожаре поступило в дежурную службу сегодня в 16:55. Возгорание произошло в гримёрной на площади пяти квадратных метров. В 16:57 ликвидировано открытое горение", — отметили в ведомстве.

В МЧС уточнили, что пожар был полностью ликвидирован в 17:20. В тушении были задействованы 14 единиц техники и 47 специалистов.

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Ранее Лайф писал, что в центре Москвы загорелся отель Holiday Tagansky. Пожар вспыхнул на третьем этаже здания на Симоновском Валу.

Никита Осипов
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