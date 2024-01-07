Россиянин Кузяев забил победный гол в матче Кубка Франции

Французский футбольный клуб "Гавр" дома обыграл "Кан" в матче 1/32 финала Кубка Франции. Встреча завершилась со счётом 2:1. Один из мячей за хозяев забил россиянин Далер Кузяев.

Бывший игрок "Зенита" отличился на 43-й минуте. Открыл же счёт его одноклубник Антуан Жужу (16-я минута). У "Кана" забил Годсон Кереме (26-я). Для 30‑летнего Кузяева это дебютный мяч в Кубке Франции и третий в составе "Гавра". Ранее он забивал в чемпионате Франции "Лорьяну" (3:0) в сентябре и "Бресту" (1:2) в августе.