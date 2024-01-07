Украинцев предупредили о возможных отключениях света из-за резкого похолодания

В ближайшее время на Украине возможны принудительные отключения электроэнергии, предупредил глава энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. По его словам, причина — резкое похолодание c 7 января.

"Мы можем покрыть дефицит мощности за счёт импорта электроэнергии. Но всё равно в пиковые часы на Украине может ощущаться непокрытый дефицит, поэтому не исключено, что могут быть задействованы плановые отключения", — сказал Омельченко в эфире украинского телеканала "Первый".