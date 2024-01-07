Украинцев предупредили о возможных отключениях света из-за резкого похолодания
В ближайшее время на Украине возможны принудительные отключения электроэнергии, предупредил глава энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. По его словам, причина — резкое похолодание c 7 января.
"Мы можем покрыть дефицит мощности за счёт импорта электроэнергии. Но всё равно в пиковые часы на Украине может ощущаться непокрытый дефицит, поэтому не исключено, что могут быть задействованы плановые отключения", — сказал Омельченко в эфире украинского телеканала "Первый".
Ранее в "Укрэнерго" сообщили о дефиците электроэнергии в системах страны и призвали жителей к экономии. Причиной сложившейся ситуации в компании назвали стремительный рост потребления света из-за тяжёлых погодных условий.
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