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7 января, 16:48

Украинцев предупредили о возможных отключениях света из-за резкого похолодания

В ближайшее время на Украине возможны принудительные отключения электроэнергии, предупредил глава энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. По его словам, причина — резкое похолодание c 7 января.

"Мы можем покрыть дефицит мощности за счёт импорта электроэнергии. Но всё равно в пиковые часы на Украине может ощущаться непокрытый дефицит, поэтому не исключено, что могут быть задействованы плановые отключения", — сказал Омельченко в эфире украинского телеканала "Первый".

Ранее в "Укрэнерго" сообщили о дефиците электроэнергии в системах страны и призвали жителей к экономии. Причиной сложившейся ситуации в компании назвали стремительный рост потребления света из-за тяжёлых погодных условий.

Почти 1000 населённых пунктов на Украине остались без света из-за снега и ветра
Почти 1000 населённых пунктов на Украине остались без света из-за снега и ветра
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Shutterstock

Наталья Исакова
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