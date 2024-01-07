Саудовская Аравия понизила цены на нефть во всех регионах

Саудовская Аравия приняла решение понизить цены на февральские поставки нефти для покупателей во всех регионах, включая Азию. Как сообщает Bloomberg, государственная компания Saudi Aramco пошла на такой шаг на фоне падения спроса на сырьё. Также в королевстве опасаются профицита предложения из-за увеличения поставок американской нефти.

По информации агентства, Saudi Aramco снизила стоимость нефти марки Arab Light для поставок в страны Азии на полтора-два доллара за баррель. Также корпорация уменьшила цены на поставки для Северо-Западной Европы, Средиземноморья и Северной Америки. Эксперты отмечают, что в феврале-марте в мире традиционно наблюдается снижение потребления чёрного золота. В этот период, как правило, нефтеперерабатывающие заводы закрывают на плановые техработы.