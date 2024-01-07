Саудовская Аравия понизила цены на нефть во всех регионах
Bloomberg: Saudi Aramco снизила цены на февральские поставки нефти
Саудовская Аравия приняла решение понизить цены на февральские поставки нефти для покупателей во всех регионах, включая Азию. Как сообщает Bloomberg, государственная компания Saudi Aramco пошла на такой шаг на фоне падения спроса на сырьё. Также в королевстве опасаются профицита предложения из-за увеличения поставок американской нефти.
По информации агентства, Saudi Aramco снизила стоимость нефти марки Arab Light для поставок в страны Азии на полтора-два доллара за баррель. Также корпорация уменьшила цены на поставки для Северо-Западной Европы, Средиземноморья и Северной Америки. Эксперты отмечают, что в феврале-марте в мире традиционно наблюдается снижение потребления чёрного золота. В этот период, как правило, нефтеперерабатывающие заводы закрывают на плановые техработы.
Ранее Лайф сообщал, что Минфин США ужесточил меры по соблюдению потолка цен на нефть из России. Кроме того, Вашингтон добавил в санкционный список танкер Sanar-15, который ходит под флагом нашей страны.
ТАСС / Станислав Красильников