Теракт произошёл на окраине Иерусалима, есть раненые

Террористическая атака произошла на окраине Иерусалима в воскресенье вечером. В результате трагедии пострадали двое. Среди раненых 20-летняя сотрудница полиции, охранявшая контрольно-пропускной пункт у арабской деревни Биду. Об этом сказано в сообщении местных силовиков.

По данным правоохранителей, злоумышленники в лице мужчины и женщины подъехали к КПП на автомобиле и атаковали полицейских. Ответным огнём террористы были уничтожены. Травмы в ходе перестрелки получила также женщина, которая находилась рядом со стоящим автомобилем. Характер ранений полицейской позже уточнила израильская национальная медицинская служба.

"Врачи скорой помощи и парамедики оказывают помощь 20-летней женщине, она в полном сознании, в лёгком состоянии с травмами конечностей", — сказано в сообщении.