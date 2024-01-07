"Ливерпуль" всухую обыграл "Арсенал" благодаря автоголу лондонцев

Матч 1/32 финала Кубка Англии между "Арсеналом" и "Ливерпулем" в Лондоне завершился победой гостей со счётом 2:0. Красные отправили в ворота канониров лишь один мяч, тогда как второй гол им принёс игрок хозяев.

Счёт во встрече был открыт лишь на 80-й минуте. Отличился защитник "Арсенала" Якуб Кивёр, который случайно нашёл брешь в обороне собственной команды. Закрепить успех в дополнительной пятиминутке "Ливерпулю" позволил вингер Луис Диас, удвоивший разрыв.

Имя следующего соперника красных в 1/16 финала пока не известно — его объявят после жеребьёвки. Канониры же закончили участие в битве за кубок.