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7 января, 20:43

"Ливерпуль" всухую обыграл "Арсенал" благодаря автоголу лондонцев

Матч 1/32 финала Кубка Англии между "Арсеналом" и "Ливерпулем" в Лондоне завершился победой гостей со счётом 2:0. Красные отправили в ворота канониров лишь один мяч, тогда как второй гол им принёс игрок хозяев.

Счёт во встрече был открыт лишь на 80-й минуте. Отличился защитник "Арсенала" Якуб Кивёр, который случайно нашёл брешь в обороне собственной команды. Закрепить успех в дополнительной пятиминутке "Ливерпулю" позволил вингер Луис Диас, удвоивший разрыв.

Имя следующего соперника красных в 1/16 финала пока не известно — его объявят после жеребьёвки. Канониры же закончили участие в битве за кубок.

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А вот матч между "Брентфордом" и "Вулверхэмптоном" запомнился необычным моментом. В самом начале встречи один из игроков получил круглую красную карточку.

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X / Arsenal

Илья Пушкарев
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