Конгресс США в последний момент спас Байдена от шатдауна

На Капитолийском холме согласовали проект финансирования американского правительства в 2024 году незадолго до намеченного на 20 января шатдауна. Такое заявление сделал президент Соединённых Штатов Джо Байден.

В опубликованном Белым домом сообщении глава государства поблагодарил демократов в Сенате и Палате представителей за своевременное решение вопроса. Достигнутое соглашение по бюджету положительно скажется на защите важных национальных интересов, добавил политик.

"Двухпартийный механизм финансирования, которого достигли лидеры Конгресса, приближает нас на шаг к предотвращению ненужного шатдауна", — гласит заявление.