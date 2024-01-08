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7 января, 21:29

Конгресс США в последний момент спас Байдена от шатдауна

Байден: Конгресс США согласовал финансирование правительства, избежав шатдауна

На Капитолийском холме согласовали проект финансирования американского правительства в 2024 году незадолго до намеченного на 20 января шатдауна. Такое заявление сделал президент Соединённых Штатов Джо Байден.

В опубликованном Белым домом сообщении глава государства поблагодарил демократов в Сенате и Палате представителей за своевременное решение вопроса. Достигнутое соглашение по бюджету положительно скажется на защите важных национальных интересов, добавил политик.

"Двухпартийный механизм финансирования, которого достигли лидеры Конгресса, приближает нас на шаг к предотвращению ненужного шатдауна", — гласит заявление.

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А в конце декабря Байден утвердил оборонный бюджет США на 2024 год. Он составит рекордные 886,3 миллиарда долларов.

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Flikcr / The White House

Илья Пушкарев
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