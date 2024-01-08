Отчаявшийся Зеленский потребовал от Европы "преподать урок" России
Зеленский призвал Европу "преподать урок" России за проведение спецоперации
России нужно "преподать урок" за проведение СВО на Украине. Об этом заявил Владимир Зеленский, чьи слова приводит "РБК-Украина".
"Чтобы преподать им урок, что агрессия не может привести к добру, необходима солидарность", — сказал он.
Зеленский уверен, что его режим сможет удержаться на Украине, если Евросоюз создаст единую оружейную промышленность. Это в том числе, по его мнению, "обезопасит" Европу от России.
Впрочем, Зеленский уже давно оторван от действительности. Это начали замечать и в США. Так, например, экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что ни глава киевского режима, ни американские власти не хотят признавать правду и интересоваться реальным положением дел на Украине.
ТАСС / AP / Andrew Harnik