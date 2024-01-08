Отчаявшийся Зеленский потребовал от Европы "преподать урок" России

России нужно "преподать урок" за проведение СВО на Украине. Об этом заявил Владимир Зеленский, чьи слова приводит "РБК-Украина".

"Чтобы преподать им урок, что агрессия не может привести к добру, необходима солидарность", — сказал он.

Зеленский уверен, что его режим сможет удержаться на Украине, если Евросоюз создаст единую оружейную промышленность. Это в том числе, по его мнению, "обезопасит" Европу от России.