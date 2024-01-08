Многие западные лидеры из числа союзников Киева на самом деле не верят в то, что Россия может представлять угрозу после победоносного завершения специальной военной операции. На это указывает как минимум один весомый аргумент, считает отставной полковник Вооружённых сил Великобритании Ричард Кемп.

По мнению офицера, заявления Украины о защите всей Европы от РФ не вызывают доверия у Вашингтона и Брюсселя. Если бы государства действительно осознавали опасность, они бы приложили больше усилий для помощи ВСУ.

"Нет никаких признаков того, что президент США или западноевропейские лидеры действительно в это верят. Если бы они верили, они бы давно задействовали все средства, чтобы сдержать Путина и поставить Украине огромное количество вооружений, необходимых ей для победы над Россией", — заявил полковник в интервью Telegraph.