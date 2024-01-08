В Париже развернут целую спецоперацию по вызволению заплутавшей в подземке вороны

Дикая ворона с ноября 2023 года не может найти выход из станции метро "Менильмонтан" в Париже. Птица летает над головами пассажиров, а сотрудники местного транспортного агентства никак не могут поймать животное, чтобы поднять его на поверхность. О новом витке этой истории рассказало издание Parisien.

По данным агентства, метрополитен решил привлечь "тяжёлую артиллерию", вызвав эксперта по хищным птицам Фредерика Жиге из Музея естественной истории. Он планирует использовать для отлова вороны специальное устройство, выбрасывающее сеть под воздействием сжатого воздуха.

"Звук похож на выстрел, как при взрыве. На самом деле, действия должны проходить под наблюдением, например, муниципальной полиции, без людей, чтобы избежать паники", — подчеркнул орнитолог.

Операцию по спасению птицы планируют проводить ночью, чтобы движение поездов не создавало помех. Жиге прибудет на станцию в понедельник, заключили в издании.