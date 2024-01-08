Черноморский флот отстрелялся по беспилотникам "противника"

Корабли Черноморского флота провели морские учения со стрельбами. В ходе манёвров отрабатывались способы защиты гражданских судов от угроз со стороны Украины. Подробностями поделились в Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что учения проводились как в дневное, так и в ночное время суток. Экипажам предстояло поразить беспилотные летательные аппараты "противника", а также уничтожить безэкипажные катера. Для ликвидации целей было задействовано артиллерийское вооружение.

"В целях повышения выучки личного состава кораблей артиллерийская стрельба и бомбометание выполнялись в различное время суток. После завершения программы боевых упражнений экипажи кораблей Черноморского флота продолжили выполнение задач по патрулированию акватории Чёрного моря и маршрутов интенсивного торгового судоходства", — подытожили в министерстве.