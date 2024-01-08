Регион

Уведомления отключены

8 января, 03:52

Черноморский флот отстрелялся по беспилотникам "противника"

МО РФ сообщило о проведении дневных и ночных стрельб в акватории Чёрного моря

Корабли Черноморского флота провели морские учения со стрельбами. В ходе манёвров отрабатывались способы защиты гражданских судов от угроз со стороны Украины. Подробностями поделились в Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что учения проводились как в дневное, так и в ночное время суток. Экипажам предстояло поразить беспилотные летательные аппараты "противника", а также уничтожить безэкипажные катера. Для ликвидации целей было задействовано артиллерийское вооружение.

"В целях повышения выучки личного состава кораблей артиллерийская стрельба и бомбометание выполнялись в различное время суток. После завершения программы боевых упражнений экипажи кораблей Черноморского флота продолжили выполнение задач по патрулированию акватории Чёрного моря и маршрутов интенсивного торгового судоходства", — подытожили в министерстве.

Серьёзный вызов: Мощнейшее оружие России навеяло ужас на Запад
Серьёзный вызов: Мощнейшее оружие России навеяло ужас на Запад

Ранее Лайф рассказывал, что ВМФ России ещё не применял против ВСУ своё самое эффективное оружие. Речь идёт о гиперзвуковом комплексе "Циркон".

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Военная техника
  • Наука и Технологии
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров