Черноморский флот отстрелялся по беспилотникам "противника"
МО РФ сообщило о проведении дневных и ночных стрельб в акватории Чёрного моря
Корабли Черноморского флота провели морские учения со стрельбами. В ходе манёвров отрабатывались способы защиты гражданских судов от угроз со стороны Украины. Подробностями поделились в Минобороны РФ.
В ведомстве подчеркнули, что учения проводились как в дневное, так и в ночное время суток. Экипажам предстояло поразить беспилотные летательные аппараты "противника", а также уничтожить безэкипажные катера. Для ликвидации целей было задействовано артиллерийское вооружение.
"В целях повышения выучки личного состава кораблей артиллерийская стрельба и бомбометание выполнялись в различное время суток. После завершения программы боевых упражнений экипажи кораблей Черноморского флота продолжили выполнение задач по патрулированию акватории Чёрного моря и маршрутов интенсивного торгового судоходства", — подытожили в министерстве.
Ранее Лайф рассказывал, что ВМФ России ещё не применял против ВСУ своё самое эффективное оружие. Речь идёт о гиперзвуковом комплексе "Циркон".
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ