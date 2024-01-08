Регион

Уведомления отключены

8 января, 06:28

ЦАХАЛ: В сектор Газа въехало почти 200 грузовиков с гуманитарной помощью

В сектор Газа въехало почти 200 грузовиков с гуманитарной помощью. Об этом говорится в заявлении офиса координатора действий Правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT), действующего при Министерстве обороны страны.

"Сто девяносто восемь грузовиков с гуманитарной помощью было проверено и переправлено в Газу", — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети X.

По данным COGAT, 113 перевозили продовольствие и продукты питания, а остальные доставили жителям воду, медикаменты и оборудование, необходимое для временных укрытий.

ХАМАС раскрыло ужасающее число жертв среди палестинцев с начала конфликта
ХАМАС раскрыло ужасающее число жертв среди палестинцев с начала конфликта

Между тем ранее заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс назвал сектор Газа местом смерти и отчаяния, которое непригодно для проживания людей. Он напомнил, что в результате боевых действий были убиты и ранены десятки тысяч человек, в основном женщины и дети. Кроме того, бомбардировкам подвергались и те районы, куда переселили гражданских. При этом выжившим приходится спать под открытым небом, несмотря на снижающуюся температуру.

Обложка ©

ТАСС / EPA / MOHAMMED SABER

Николь Вербер
  • Новости
  • Израиль
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Палестина
  • Сектор Газа
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров