ЦАХАЛ: В сектор Газа въехало почти 200 грузовиков с гуманитарной помощью

В сектор Газа въехало почти 200 грузовиков с гуманитарной помощью. Об этом говорится в заявлении офиса координатора действий Правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT), действующего при Министерстве обороны страны.

"Сто девяносто восемь грузовиков с гуманитарной помощью было проверено и переправлено в Газу", — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети X.

Между тем ранее заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс назвал сектор Газа местом смерти и отчаяния, которое непригодно для проживания людей. Он напомнил, что в результате боевых действий были убиты и ранены десятки тысяч человек, в основном женщины и дети. Кроме того, бомбардировкам подвергались и те районы, куда переселили гражданских. При этом выжившим приходится спать под открытым небом, несмотря на снижающуюся температуру.