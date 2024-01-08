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8 января, 07:42
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Нештатный сход боеприпаса с самолёта произошёл в ЛНР

Пасечник сообщил о нештатном сходе боеприпаса с самолёта ВКС в ЛНР над Рубежным

В Луганской Народной Республике (ЛНР) над городом Рубежное произошёл нештатный сход авиационного боеприпаса ФАБ-250 при выполнении боевых задач самолётом Воздушно-космических сил (ВКС). Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

"К счастью, никто не пострадал. Жителей ближайших домов оперативно эвакуировали. Всем предложили разместиться в пункте временного размещения. Там сейчас находится пять человек, включая двоих детей", — написал Пасечник в своём телеграм-канале.

Глава региона добавил, что остальные жители решили остаться у родственников и друзей. На месте работает следственно-оперативная группа МВД, а также представители МЧС и военной комендатуры. Специалисты принимают решение об обезвреживании боеприпаса. Пасечник уточнил, что ситуация находится на его личном контроле.

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Ранее сообщалось, что российские бойцы отразили атаку бригады спецназа ВСУ на Краснолиманском направлении в ЛНР. Потери противника составили до 90 военных.

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Wikipedia / Reda Kerbouche

Никита Никонов
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