Нештатный сход боеприпаса с самолёта произошёл в ЛНР

В Луганской Народной Республике (ЛНР) над городом Рубежное произошёл нештатный сход авиационного боеприпаса ФАБ-250 при выполнении боевых задач самолётом Воздушно-космических сил (ВКС). Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

"К счастью, никто не пострадал. Жителей ближайших домов оперативно эвакуировали. Всем предложили разместиться в пункте временного размещения. Там сейчас находится пять человек, включая двоих детей", — написал Пасечник в своём телеграм-канале.

Глава региона добавил, что остальные жители решили остаться у родственников и друзей. На месте работает следственно-оперативная группа МВД, а также представители МЧС и военной комендатуры. Специалисты принимают решение об обезвреживании боеприпаса. Пасечник уточнил, что ситуация находится на его личном контроле.