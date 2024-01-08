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8 января, 09:49

Дерматолог раскрыла алгоритм действий при обморожении

Дерматолог Галлямова: Тяжёлое обморожение грозит употребляющим алкоголь

При обморожении ткани организма подвергаются воздействию экстремально низких температур. Доктор медицинских наук и врач-дерматолог Юлия Галлямова объяснила россиянам, как распознать признаки обморожения и правильно оказывать первую помощь при этом состоянии.

При лёгкой степени обморожения обычно появляется покраснение и начинает шелушиться кожа, пояснила медик. В основном это касается кончиков пальцев ног или рук.

"Более глубокие поражения, когда появляются покраснение и отёчность, самые тяжёлые, при которых без помощи врача не обойтись, когда наступает некроз тканей", — пояснила Галлямова в беседе с RT.

Эксперт добавила, что тяжёлое обморожение встречается довольно редко — в основном у тех, кто часто пьёт алкоголь. При этом у таких людей болезненные ощущения могут притупляться. Первым ощущением обморожения является онемение. На такой стадии, отмечает доктор, необходимо улучшить микроциркуляцию: растирать кончики пальцев, кожу, а также кончик носа. После этого медик рекомендует пользоваться увлажняющими жирными кремами, а также пить горячий имбирный чай.

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Дарья Нарыкова
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