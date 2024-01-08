На Украине стоимость борща за год выросла на 20% и выше

На Украине продукты "борщевого набора" в январе подорожали на 20% и более по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина".

По его данным, в настоящее время в Незалежной свёкла и капуста стоят 10–11 гривен (23,61–25,97 рубля) за килограмм, что на 20% дороже, чем в январе прошлого года. В 3,5 раза в цене вырос картофель, в супермаркетах его можно приобрести за 20,89–23,9 гривны (49,33–56,44 рубля) за килограмм. Кроме того, существенно увеличилась стоимость килограмма свинины — с 197 до 243 гривен (в рублях — почти 574).

Как отмечают эксперты, цены на продукты продолжат расти и в этом году по причине девальвации национальной валюты, так как Украина импортирует некоторые виды овощей из других стран. Кроме того, на подорожании сказывается и повышение стоимости импортных удобрений и прочих материалов, используемых аграриями, а также увеличение тарифов на электроэнергию для производителей и рост цен на горючее.