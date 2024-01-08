ВСУ за сутки потеряли до 230 военных на Краснолиманском направлении
Суточные потери ВСУ на Краснолиманском направлении составили до 230 военных. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
"Противник потерял до 230 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей", — сообщили в российском оборонном ведомстве, добавив, что также были уничтожены две самоходные артиллерийские установки "Акация".
Кроме того, подразделения группировки "Центр" при поддержке авиации и артиллерии поразили скопления живой силы и техники в районах населённых пунктов Торское, Ямполовка ДНР и Червоная Диброва ЛНР.
А ранее Лайф рассказывал, что сегодня утром российские военные открыли огонь по украинским объектам ВПК Украины. Как уточнили в Министерстве обороны РФ, удар был нанесён высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал".
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