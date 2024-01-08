Польские военные избили и бросили двух мигрантов умирать на границе с Белоруссией

Польские военные выбросили двоих беженцев — из Сирии и Йемена — на границе с Белоруссией, предварительно обобрав их и избив. Об этом говорится в сообщении белорусского государственного пограничного комитета в телеграм-канале.

Мигрант из Сирии рассказал, как польские силовики избили его с товарищем на границе с Белоруссией. Видео © t.me / Пограничный комитет Беларуси

"Ещё двое иностранцев стали очередными жертвами так называемой европейской гуманности. В субботу, 6 января, белорусские пограничники рядом с польским заграждением обнаружили двух мужчин — граждан Йемена и Сирии", — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что оба иностранца были истощены и нуждались в медицинской помощи. Один из них находился в бессознательном состоянии.

По словам гражданина Сирии, их с товарищем задержали польские военные, которые жестоко их избили, в том числе по ногам и голове, несмотря на просьбы пощадить. После этого силовики отобрали у них все личные вещи и деньги и вывезли на белорусскую границу, выбросив там через калитку для животных. Состояние йеменца резко ухудшилось, сам идти он уже не мог, поэтому сирийцу пришлось нести товарища. В погранкомитете добавили, что белорусские пограничники вызвали бригаду скорой помощи, но, когда медики прибыли на место, йеменец был уже мёртв. Второму мужчине оказали медицинскую помощь.

"Смерть, издевательства и насилие стали синонимами польской миграционной политики, которая с 2021 года привела к гибели уже 22 иностранцев", — подчеркнули в ведомстве, отметив, что польские силовики продолжают избивать и бросать на верную смерть людей, которым нужна помощь и защита.