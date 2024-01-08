Начальника волгоградского главка МЧС проверят после проклятий в адрес сотрудника
Хинштейн: Главу волгоградского МЧС Любавина проверят после проклятий сотрудника
Глава управления МЧС Волгоградской области Николай Любавин. Обложка © 34.mchs.gov.ru
Главу управления МЧС по Волгоградской области Николая Любавина проверят после резкой реакции на критику. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
Глава управления МЧС по Волгоградской области Николай Любавин пожелал онкологии семье сотрудника из-за жалобы в прокуратуру. Видео © Telegram / "Новости Волгограда"
Ранее в Сети появилось видео, где Любавин грубо высказался о сотруднике, написавшем на него жалобу в прокуратуру. В частности, он пожелал, чтобы у заявителя "руки отсохли" и "онкологией заболела вся семья".
"Совершенно недопустимо для высшего офицера и должностного лица. Тем более, что всё это было сказано не в частной беседе, а публично, на видеоселекторном совещании", — написал депутат в телеграм-канале.
Хинштейн добавил, что по результатам проверки будет решаться вопрос об ответственности главы регионального управления МЧС.
Генерал-майору Любавину 49 лет. Он занимает пост начальника ГУ МЧС по Волгоградской области с 2020 года.
А ранее Лайф рассказывал, что в Таганроге уволили чиновницу после того, как она угрожала таксисту проблемами и "связями". В соцсетях появилось видео, на котором пассажирка в нетрезвом состоянии орёт на водителя матом в присутствии сына. При ребёнке она обвиняла мужчину в том, что он ей якобы нахамил.