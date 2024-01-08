Солисту группы RASA грозит арест до 15 суток после встречи с сотрудниками ГИБДД
Mash: В Москве сотрудники ГИБДД задержали солиста группы RASA Виктора Поплеева
Солист группы RASA Виктор Поплеев. Обложка © VK / Русская Музыка
В Москве задержан солист группы RASA. 30-летний Виктор Поплеев попался сотрудникам ГИБДД на своём Porsche Macan и теперь может провести в полиции 15 суток, сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, артист летел на дорогущем авто по Зеленограду, однако в Савёлкинском проезде его остановил патруль ДПС. Певец такой остановкой оказался очень недоволен и нахамил сотрудникам, заявив, что опаздывает на выступление.
В итоге правоохранители составили протокол и выписали музыканту штраф с требованием снять тонировку. Сделать это нужно в течение трёх месяцев, иначе исполнителю хита "Ты пчела — я пчеловод" грозит арест за неповиновение распоряжению сотрудника полиции.
Участниками музыкального дуэта RASA являются Поплеев и его жена Дарья Шейко. Основанная в 2018 году группа исполняет песни в жанрах поп, дип-хаус, рэп.
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