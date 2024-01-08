В Хибинах нашли тела двух туристов из Петербурга
СК: Два туриста из Петербурга погибли в Хибинах при сходе снежной лавины
Два туриста из Санкт-Петербурга погибли в Хибинах. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Мурманской области, они двигались на снегоходах и попали под лавину. Тела мужчин обнаружили в районе ущелья Рамзая.
Кадры поисково-спасательной операции в Хибинах. Видео © Telegram / МЧС Мурманск
"Проводится процессуальная проверка по факту обнаружения 8 января 2024 года в районе ущелья Рамзая горного массива Хибины тел двух мужчин. Личности погибших установлены — это жители города Санкт-Петербурга 1975 и 1969 года рождения", — говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время следователи осматривают места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы. По данным регионального главка МЧС, туристы не были зарегистрированы в спасательном ведомстве.
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Кадр из видео Telegram / МЧС Мурманск