Венгрия в 2024-м попытается открыть глаза руководству Евросоюза, чтобы оно наконец исправило все совершённые ошибки. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто.

"В этом году мы, венгры, будем бороться за то, чтобы открыть глаза Брюсселю и чтобы руководство Евросоюза наконец увидело реальность и, таким образом, смогло исправить ошибки предыдущего руководства", — написал он в соцсети Facebook*.

Министр напомнил, что в этом году выборы пройдут во многих странах, в том числе в самой Венгрии, а также в Европарламенте. Сийярто назвал 2024 год судьбоносным, а также предупредил об огромном давлении, которое будет оказано на Будапешт. Однако власти страны намерены твёрдо отстаивать свою позицию, представляя национальные интересы, указал политик.

"Международный либеральный мейнстрим всегда оказывал на нас огромное давление, но мы всегда выдерживали, и всегда подтверждалось, что мы поступили правильно", — добавил глава венгерского МИД.

Вместе с тем он выразил надежду, что ЕС и США наконец откажутся от поставок вооружений, а боевые действия и конфликты сменятся мирным урегулированием ситуаций.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил европейским политикам приостановить помощь Украине. По его словам, необходимо перестать отправлять Киеву нескончаемые суммы хотя бы в течение ближайших пяти лет.