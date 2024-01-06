В Венгрии заявили, что Россия должна входить в архитектуру безопасности в Европе
Венгерский министр Бока: РФ должна быть частью архитектуры безопасности в ЕС
Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил, что будущая структура европейской безопасности требует участия России и Евросоюз должен играть ключевую роль в обсуждении этого вопроса. Такое мнение он выразил в интервью финской газете Ilta-Sanomat.
"Будущая архитектура европейской безопасности невозможна без участия России. Я не знаю, когда мы сможем подумать о таких переговорах и кто будет в них участвовать. Надеюсь, Европейский союз сможет сыграть решающую роль в этих дискуссиях, когда придёт время", — заявил Бока.
Его также спросили, когда парламент Венгрии проголосует за то, чтобы Швеция вступила в НАТО. Министр ответил, что это будет зависеть от того, как быстро Будапешт и Стокгольм смогут улучшить свои отношения, чтобы успокоить венгерских парламентариев, которые сомневаются и беспокоятся. По словам Боки, ключевым моментом является политический диалог между странами.
Венгрия ещё не решила, когда примет решение о вступлении Швеции в НАТО. Парламент внёс законопроект об этом ещё летом прошлого года, но депутаты не приняли его из-за неприязненных высказываний шведских политиков о Венгрии.
А ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внёс на рассмотрение в парламент протокол о вступлении Швеции в НАТО. Затем спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш поставил свою подпись под законопроектом о ратификации присоединения королевства к альянсу. В конце декабря стало известно, что комиссия по международным делам парламента Турции в ходе заседания одобрила ратификационный протокол о вступлении Швеции в НАТО.
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