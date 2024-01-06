В Венгрии заявили, что Россия должна входить в архитектуру безопасности в Европе

Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил, что будущая структура европейской безопасности требует участия России и Евросоюз должен играть ключевую роль в обсуждении этого вопроса. Такое мнение он выразил в интервью финской газете Ilta-Sanomat.

"Будущая архитектура европейской безопасности невозможна без участия России. Я не знаю, когда мы сможем подумать о таких переговорах и кто будет в них участвовать. Надеюсь, Европейский союз сможет сыграть решающую роль в этих дискуссиях, когда придёт время", — заявил Бока.

Его также спросили, когда парламент Венгрии проголосует за то, чтобы Швеция вступила в НАТО. Министр ответил, что это будет зависеть от того, как быстро Будапешт и Стокгольм смогут улучшить свои отношения, чтобы успокоить венгерских парламентариев, которые сомневаются и беспокоятся. По словам Боки, ключевым моментом является политический диалог между странами.