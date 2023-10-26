Швеция отблагодарила Эрдогана за пропуск в НАТО высылкой серийного поджигателя Корана
TV4: Сжёгшего Коран активиста Момику депортируют из Швеции
Салван Момика во время акции протеста у Посольства Ирака. Обложка © ТАСС / AP / Oscar Olsson
Организатора акций с сожжением Корана Салвана Момику депортируют из Швеции. Об этом сообщил телеканал TV4, сославшись на Миграционное управление королевства.
Мужчине отказали в продления вида на жительство. Также ему запретили возвращаться в Швецию в течение ближайших пяти лет.
"Статус и вид на жительство этого человека будут аннулированы, и он будет депортирован", — рассказал представитель Миграционного управления Еспер Тенгрут, отметив, что соответствующее решение было принято 25 октября.
Причиной депортации стала "недостоверная информация о необходимости защиты", которую Момика указал в прошлом заявлении на получение вида на жительство. Чиновник не объяснил, в чём именно была ошибка, заявив, что эти данные конфиденциальны.
В свою очередь Момика заявил о намерении обжаловать решение шведского ведомства. Его нынешний вид на жительство истекает в апреле и представители Миграционного управления сказали ему искать другую страну, в которой ему будут рады, иначе его депортируют на родину — в Ирак. Однако активист не планирует уезжать из королевства, заявив, что "будет жить и умрёт в Швеции".
Он добавил, что у шведского миграционного агентства нет реальных оснований высылать его из страны, а принятое решение отказать в продлении вида на жительство объясняется политическим давлением. Момика утверждает, что не предоставлял ведомству некорректной информации и напомнил, что депортация в Ирак будет равнозначна смертному приговору, ведь до этого он открыто выступил в поддержку Израиля и сжёг иракский флаг.
К слову, похоже, что решение о депортации из страны мужчины, сжёгшего священную книгу мусульман, было принято примерно в то же время, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внёс на рассмотрение в Парламент протокол о вступлении Швеции в НАТО. А 25 октября спикер турецкого Парламента Нуман Куртулмуш поставил свою подпись под законопроектом о ратификации присоединения королевства к альянсу.