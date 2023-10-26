Швеция отблагодарила Эрдогана за пропуск в НАТО высылкой серийного поджигателя Корана

Организатора акций с сожжением Корана Салвана Момику депортируют из Швеции. Об этом сообщил телеканал TV4, сославшись на Миграционное управление королевства.

Мужчине отказали в продления вида на жительство. Также ему запретили возвращаться в Швецию в течение ближайших пяти лет.

"Статус и вид на жительство этого человека будут аннулированы, и он будет депортирован", — рассказал представитель Миграционного управления Еспер Тенгрут, отметив, что соответствующее решение было принято 25 октября.

Причиной депортации стала "недостоверная информация о необходимости защиты", которую Момика указал в прошлом заявлении на получение вида на жительство. Чиновник не объяснил, в чём именно была ошибка, заявив, что эти данные конфиденциальны.

В свою очередь Момика заявил о намерении обжаловать решение шведского ведомства. Его нынешний вид на жительство истекает в апреле и представители Миграционного управления сказали ему искать другую страну, в которой ему будут рады, иначе его депортируют на родину — в Ирак. Однако активист не планирует уезжать из королевства, заявив, что "будет жить и умрёт в Швеции".