"Проси у Зеленского": ОАЭ саркастично отказали в просьбе Нетаньяху заплатить деньги палестинцам

Президент Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян отказал в просьбе премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху выплатить зарплату палестинским рабочим, которым запретили въезд в еврейское государство. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на анонимного израильского чиновника и осведомлённый источник.

"Проси деньги у Зеленского", — ответил Аль Нахайян на просьбу Нетаньяху.

Несколько недель назад израильский премьер попросил лидера ОАЭ выплатить пособия по безработице палестинским рабочим с Западного берега реки Иордан, которым Израиль запретил въезд на свою территорию после нападения ХАМАС 7 октября. Как пишет издание, просьба Нетаньяху шокировала президента ОАЭ, ведь проблема появилась из-за решения самого Израиля.

По информации портала, президент ОАЭ сказал, что Владимир Зеленский получает много денег из других стран, так что только ему под силу помочь Нетаньяху.