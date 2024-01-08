"Проси у Зеленского": ОАЭ саркастично отказали в просьбе Нетаньяху заплатить деньги палестинцам
Axios: Лидер ОАЭ сказал Нетаньяху просить деньги для палестинцев у Зеленского
Президент Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян отказал в просьбе премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху выплатить зарплату палестинским рабочим, которым запретили въезд в еврейское государство. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на анонимного израильского чиновника и осведомлённый источник.
"Проси деньги у Зеленского", — ответил Аль Нахайян на просьбу Нетаньяху.
Несколько недель назад израильский премьер попросил лидера ОАЭ выплатить пособия по безработице палестинским рабочим с Западного берега реки Иордан, которым Израиль запретил въезд на свою территорию после нападения ХАМАС 7 октября. Как пишет издание, просьба Нетаньяху шокировала президента ОАЭ, ведь проблема появилась из-за решения самого Израиля.
По информации портала, президент ОАЭ сказал, что Владимир Зеленский получает много денег из других стран, так что только ему под силу помочь Нетаньяху.
Украина, действительно, получила огромные деньги от Запада за последние годы, но финансовый поток в Киев иссякает. В США и вовсе призвали президента страны Джо Байдена отчитаться за помощь Незалежной.
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