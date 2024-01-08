Обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА украинский футболист Шершун умер в 42 года

Экс-защитник московского футбольного клуба ЦСКА и сборной Украины Богдан Шершун умер на 43-м году жизни. Об этом в социальных сетях сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ).

За ЦСКА Шершун выступал с 2002 по 2005 год. В составе столичного клуба дважды завоёвывал звание чемпиона России (2003, 2005) и один раз выиграл Суперкубок страны (2003). В сезоне 2004/2005 Шершун вместе с армейцами одержал победу в Кубке УЕФА. За сборную Украины спортсмен отыграл четыре матча. Также он выступал за украинские клубы "Днепр", "Арсенал", "Кривбасс" и "Волынь". Причину смерти футболиста в УАФ не назвали.