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8 января, 19:53

Морозы ни при чём: Эксперт назвал причину исчезновения курицы с прилавков в некоторых регионах

Эксперт Юшин: Задержка поставок курицы связана с отсутствием спроса

Задержка поставок курицы в некоторые российские регионы в новогодние каникулы, вероятно, связана с отсутствием спроса и нехваткой кадров в сфере логистики на фоне праздников. Таким мнением поделился руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

"В такие дни очень сложно предсказать спрос и предложение, обычно все закупаются до праздников. <…> В праздники мало в магазины ходят", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

Во-вторых, стоит учитывать, что водители, доставляющие продукцию, также хотят отдыхать, отметил Юшин. При этом, по его словам, в сфере логистики сейчас наблюдается дефицит кадров, поэтому в праздничное время перебои с доставкой — вполне нормальное явление.

Специалист добавил, что ни о каком дефиците мяса птицы в России не может быть и речи. Юшин подчеркнул, что РФ по-прежнему остаётся на четвёртом месте в мире по производству данной продукции.

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Ранее Лайф сообщал, что владелец "Перекрёстка" и "Пятёрочки" обвинил морозы в исчезновении курицы с прилавков. В X5 Group подчеркнули, что проблем с продукцией нет, и пообещали в ближайшее время восстановить график поставок. До этого на отсутствие курицы в соцсетях жаловались жители Екатеринбурга, Самары и Челябинска.

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Наталья Исакова
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