В ещё одном российском регионе произошло ДТП с жертвами

В Шенкурском районе Архангельской области три человека погибли и двое пострадали в аварии на федеральной трассе М8. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По предварительным данным, водитель "ниссана" 1957 года рождения выехала на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с автомобилем "Лада" под управлением мужчины 1969 года рождения. В результате ДТП оба водителя и пассажир отечественной машины скончались, ещё два человека получили травмы.