В ещё одном российском регионе произошло ДТП с жертвами
В Архангельской области три человека погибли в ДТП на трассе М8
ДТП на федеральной трассе в Архангельской области. Обложка © Пресс-служба УМВД по Архангельской области
В Шенкурском районе Архангельской области три человека погибли и двое пострадали в аварии на федеральной трассе М8. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
"Поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 855-м километре федеральной трассы М8 "Холмогоры", — указано в сообщении.
По предварительным данным, водитель "ниссана" 1957 года рождения выехала на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с автомобилем "Лада" под управлением мужчины 1969 года рождения. В результате ДТП оба водителя и пассажир отечественной машины скончались, ещё два человека получили травмы.
А ранее Лайф писал, что в Ставрополье произошла жуткая авария, в которой столкнулись грузовик и маршрутное такси. В результате ДТП погибло семь человек, ещё трое пострадали. МЧС опубликовало видео с места жуткой аварии.