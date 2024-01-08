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8 января, 17:02

В ещё одном российском регионе произошло ДТП с жертвами

В Архангельской области три человека погибли в ДТП на трассе М8

ДТП на федеральной трассе в Архангельской области. Обложка © Пресс-служба УМВД по Архангельской области

ДТП на федеральной трассе в Архангельской области. Обложка © Пресс-служба УМВД по Архангельской области

В Шенкурском районе Архангельской области три человека погибли и двое пострадали в аварии на федеральной трассе М8. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

"Поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 855-м километре федеральной трассы М8 "Холмогоры", указано в сообщении.

По предварительным данным, водитель "ниссана" 1957 года рождения выехала на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с автомобилем "Лада" под управлением мужчины 1969 года рождения. В результате ДТП оба водителя и пассажир отечественной машины скончались, ещё два человека получили травмы.

СК показал видео с места ДТП с 50 авто и 4 погибшими в Новгородской области
СК показал видео с места ДТП с 50 авто и 4 погибшими в Новгородской области

А ранее Лайф писал, что в Ставрополье произошла жуткая авария, в которой столкнулись грузовик и маршрутное такси. В результате ДТП погибло семь человек, ещё трое пострадали. МЧС опубликовало видео с места жуткой аварии.

Дарья Нарыкова
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