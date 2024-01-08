Развлечение и просвещение: На выставке "Россия" представили интерактивную игру о регионах страны
Организаторы выставки "Россия" выпустили онлайн-игру "Открывая Россию"
На выставке "Россия" представили интерактивную 3D-аркаду о регионах страны. Обложка © Telegram / Россия. Поехали!
Организаторы выставки-форума "Россия", которая проходит на ВДНХ в Москве, представили интерактивную онлайн-игру "Открывая Россию". Как сообщается в телеграм-канале мероприятия, 3D-аркада сочетает в себе развлечение и просвещение.
Главными персонажами являются волонтёры выставки, которые на протяжении игры собирают роскоины. Им необходимо посетить разные регионы России. В ходе путешествия они открывают для себя достижения — технологии, которыми гордится наша страна. Сыграть в игру можно на сайте ИграРоссия.рф.
"Самые внимательные игроки смогут попасть на секретный уровень. Это локация, созданная по мотивам мультимедийной инсталляции "Достижения России", — говорится в сообщении пресс-службы выставки.
Ранее Лайф сообщал, что четырёхмиллионный посетитель выставки "Россия" получил специальный приз — сертификат на посещение лучших виноделен страны и туристическую поездку к морю в Сочи. Счастливым обладателем подарков стала Дарья Молодцова из Тулы.