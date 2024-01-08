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8 января, 18:42

Развлечение и просвещение: На выставке "Россия" представили интерактивную игру о регионах страны

Организаторы выставки "Россия" выпустили онлайн-игру "Открывая Россию"

На выставке "Россия" представили интерактивную 3D-аркаду о регионах страны. Обложка © Telegram / Россия. Поехали!

На выставке "Россия" представили интерактивную 3D-аркаду о регионах страны. Обложка © Telegram / Россия. Поехали!

Организаторы выставки-форума "Россия", которая проходит на ВДНХ в Москве, представили интерактивную онлайн-игру "Открывая Россию". Как сообщается в телеграм-канале мероприятия, 3D-аркада сочетает в себе развлечение и просвещение.

Главными персонажами являются волонтёры выставки, которые на протяжении игры собирают роскоины. Им необходимо посетить разные регионы России. В ходе путешествия они открывают для себя достижения — технологии, которыми гордится наша страна. Сыграть в игру можно на сайте ИграРоссия.рф.

"Самые внимательные игроки смогут попасть на секретный уровень. Это локация, созданная по мотивам мультимедийной инсталляции "Достижения России", — говорится в сообщении пресс-службы выставки.

Выставка "Россия" установила очередной рекорд посещаемости в новом году
Выставка "Россия" установила очередной рекорд посещаемости в новом году

Ранее Лайф сообщал, что четырёхмиллионный посетитель выставки "Россия" получил специальный приз — сертификат на посещение лучших виноделен страны и туристическую поездку к морю в Сочи. Счастливым обладателем подарков стала Дарья Молодцова из Тулы.

Наталья Исакова
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