Развлечение и просвещение: На выставке "Россия" представили интерактивную игру о регионах страны

Организаторы выставки-форума "Россия", которая проходит на ВДНХ в Москве, представили интерактивную онлайн-игру "Открывая Россию". Как сообщается в телеграм-канале мероприятия, 3D-аркада сочетает в себе развлечение и просвещение.

Главными персонажами являются волонтёры выставки, которые на протяжении игры собирают роскоины. Им необходимо посетить разные регионы России. В ходе путешествия они открывают для себя достижения — технологии, которыми гордится наша страна. Сыграть в игру можно на сайте ИграРоссия.рф.

"Самые внимательные игроки смогут попасть на секретный уровень. Это локация, созданная по мотивам мультимедийной инсталляции "Достижения России", — говорится в сообщении пресс-службы выставки.