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8 января, 19:19

Украинцев призвали экономить свет

В "Укрэнерго" призвали жителей к экономии электроэнергии из-за роста потребления

На Украине в понедельник существенно возросло потребление электроэнергии, в связи с чем жителям страны нужно экономить её. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба национальной энергокомпании "Укрэнерго".

"Потребление сейчас значительно растёт… Сегодня уровень потребления электроэнергии превысил соответствующий показатель предыдущего рабочего дня — пятницы, 5 января, на 13,4%. Потребляйте электроэнергию экономно", сказано в публикации.

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Напомним, 7 января глава энергетических программ Центра Разумкова заявил о том, что в ближайшее время на Украине возможны принудительные отключения электроэнергии. По его словам, причина — резкое похолодание c 7 января.

Обложка ©

Getty Images / Ed Ram

Юрий Лысенко
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