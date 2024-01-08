Украинцев призвали экономить свет

На Украине в понедельник существенно возросло потребление электроэнергии, в связи с чем жителям страны нужно экономить её. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба национальной энергокомпании "Укрэнерго".

"Потребление сейчас значительно растёт… Сегодня уровень потребления электроэнергии превысил соответствующий показатель предыдущего рабочего дня — пятницы, 5 января, на 13,4%. Потребляйте электроэнергию экономно", — сказано в публикации.