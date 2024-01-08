Украинцев призвали экономить свет
В "Укрэнерго" призвали жителей к экономии электроэнергии из-за роста потребления
На Украине в понедельник существенно возросло потребление электроэнергии, в связи с чем жителям страны нужно экономить её. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба национальной энергокомпании "Укрэнерго".
"Потребление сейчас значительно растёт… Сегодня уровень потребления электроэнергии превысил соответствующий показатель предыдущего рабочего дня — пятницы, 5 января, на 13,4%. Потребляйте электроэнергию экономно", — сказано в публикации.
Напомним, 7 января глава энергетических программ Центра Разумкова заявил о том, что в ближайшее время на Украине возможны принудительные отключения электроэнергии. По его словам, причина — резкое похолодание c 7 января.
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