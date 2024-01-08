Под Псковом дрифт отчаянного экстремала закончился утоплением машины в реке
В Псковской области дрифтер катался по льду замёрзшей реки и утопил машину
В Псковской области дрифтер катался по льду замёрзшей реки Великой и утопил машину. Как сообщает Mash, весь этот перформанс был ради крутого видео для соцсетей.
В Псковской области дрифтер утопил машину в реке. Видео © Telegram / Mash
Инцидент произошёл на реке рядом с деревней Устье. Семья водителя снимала происходящее снаружи, а экстремал за рулём "ауди" запечатлел фиаско изнутри. Как сообщает Псковское агентство информации, горе-дрифтер не пострадал, а вот его автомобиль залёг на дно водоёма.
Ранее Лайф рассказывал об инциденте с водителем фуры, который хотел проехать по ледовой переправе через реку Белую недалеко от города Бирска в Башкирии. Мужчина не учёл вес своего большегруза, в результате чего тот пошёл ко дну. Прибывшие на место спасатели и водолазы достали его из воды уже мёртвым.
Кадр из видео Telegram / Mash