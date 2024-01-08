Под Псковом дрифт отчаянного экстремала закончился утоплением машины в реке

В Псковской области дрифтер катался по льду замёрзшей реки Великой и утопил машину. Как сообщает Mash, весь этот перформанс был ради крутого видео для соцсетей.

В Псковской области дрифтер утопил машину в реке. Видео © Telegram / Mash

Инцидент произошёл на реке рядом с деревней Устье. Семья водителя снимала происходящее снаружи, а экстремал за рулём "ауди" запечатлел фиаско изнутри. Как сообщает Псковское агентство информации, горе-дрифтер не пострадал, а вот его автомобиль залёг на дно водоёма.