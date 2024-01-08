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8 января, 19:48

Под Псковом дрифт отчаянного экстремала закончился утоплением машины в реке

В Псковской области дрифтер катался по льду замёрзшей реки и утопил машину

В Псковской области дрифтер катался по льду замёрзшей реки Великой и утопил машину. Как сообщает Mash, весь этот перформанс был ради крутого видео для соцсетей.

В Псковской области дрифтер утопил машину в реке. Видео © Telegram / Mash

Инцидент произошёл на реке рядом с деревней Устье. Семья водителя снимала происходящее снаружи, а экстремал за рулём "ауди" запечатлел фиаско изнутри. Как сообщает Псковское агентство информации, горе-дрифтер не пострадал, а вот его автомобиль залёг на дно водоёма.

Ранее Лайф рассказывал об инциденте с водителем фуры, который хотел проехать по ледовой переправе через реку Белую недалеко от города Бирска в Башкирии. Мужчина не учёл вес своего большегруза, в результате чего тот пошёл ко дну. Прибывшие на место спасатели и водолазы достали его из воды уже мёртвым.

На Сахалине из реки достали автомобиль с телом внутри
На Сахалине из реки достали автомобиль с телом внутри
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Кадр из видео Telegram / Mash

Наталья Исакова
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