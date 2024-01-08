Лунный модуль Peregrine столкнулся с "аномалией" и начал терять топливо
Astrobotic: У Peregrine произошла нештатная ситуация, модуль теряет топливо
Лунный модуль Peregrine, стартовавший сегодня на ракете-носителе, оказался во внештатной ситуации. Специалисты работают над решением проблемы. Об этом рассказали в аккаунте соцсети X компании Astrobotic, которая разработала аппарат.
"К сожалению, произошла аномалия, которая помешала аппарату принять стабильное положение с ориентацией на Солнце. Специалисты занимаются решением проблемы в режиме реального времени, информация будет предоставляться по мере её поступления", — указано в сообщении.
При этом даже через восемь часов после старта с модулем всё было в порядке. Специалистам компании удалось выяснить, что проблемы с ориентацией аппарата могли начаться после запуска двигателей Peregrine. Если это правда, то это может стать угрозой возможного мягкого прилунения.
Кроме того, запас энергии в аккумуляторах лендера потихоньку заканчивается. К счастью, специалисты успели осуществить импровизированный манёвр и развернуть солнечные панели аппарата к Солнцу. Но появилась другая проблема: лунный модуль начал терять топливо. В NASA своеобразно высказались о ситуации, отметив, что неудача — это стимул к развитию.
"Каждый успех или неудача — возможность узнать новое и двигаться вперёд. Мы используем этот урок для продвижения наших достижений в науке, исследованиях и коммерческом освоении Луны", — заявил замглавы NASA Джоэль Кернс.
Напомним, американская United Launch Alliance (ULA) произвела запуск ракеты Vulcan на Луну. Peregrine в рамках лунной программы США "Артемида" везёт на Луну пять научных инструментов NASA, камень с Эвереста, криптомонету Bitcoin, прах землян, а также ещё некоторые символические грузы из разных стран мира. Модуль, позиционируемый Штатами как их первый частный посадочный лунный аппарат, может доставить на Луну до 90 килограммов груза. На Луне он должен оказаться 23 февраля.
X / @TrevorMahlmann