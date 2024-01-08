Лунный модуль Peregrine столкнулся с "аномалией" и начал терять топливо

Лунный модуль Peregrine, стартовавший сегодня на ракете-носителе, оказался во внештатной ситуации. Специалисты работают над решением проблемы. Об этом рассказали в аккаунте соцсети X компании Astrobotic, которая разработала аппарат.

"К сожалению, произошла аномалия, которая помешала аппарату принять стабильное положение с ориентацией на Солнце. Специалисты занимаются решением проблемы в режиме реального времени, информация будет предоставляться по мере её поступления", — указано в сообщении.

При этом даже через восемь часов после старта с модулем всё было в порядке. Специалистам компании удалось выяснить, что проблемы с ориентацией аппарата могли начаться после запуска двигателей Peregrine. Если это правда, то это может стать угрозой возможного мягкого прилунения.

Кроме того, запас энергии в аккумуляторах лендера потихоньку заканчивается. К счастью, специалисты успели осуществить импровизированный манёвр и развернуть солнечные панели аппарата к Солнцу. Но появилась другая проблема: лунный модуль начал терять топливо. В NASA своеобразно высказались о ситуации, отметив, что неудача — это стимул к развитию.

"Каждый успех или неудача — возможность узнать новое и двигаться вперёд. Мы используем этот урок для продвижения наших достижений в науке, исследованиях и коммерческом освоении Луны", — заявил замглавы NASA Джоэль Кернс.