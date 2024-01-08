Израиль нанёс удар по приюту гуманитарной организации "Врачи без границ" в Газе
Четыре постояльца приюта гуманитарной организации "Врачи без границ" (MSF) в секторе Газа пострадали в результате удара со стороны израильской армии. Среди раненых пятилетний ребёнок. Об этом медики написали в соцсетях.
По данным MSF, в атакованном убежище проживает более 100 человек. Они не получали предупреждений о предстоящем обстреле, эвакуация из зоны атаки не производилась, пожаловались гуманитарщики.
"Мы осуждаем это последнее нападение, которое ещё раз показывает, что никто и нигде не находится в безопасности в Газе", — высказались в MSF.
Днём ранее в ХАМАС раскрыли число погибших за время обострения конфликта палестинцев. Жертвами израильской армии стали почти 30 тысяч гражданских, большинство из которых — женщины и дети.
Flickr / Jornal Brasil em Folhas