Израиль нанёс удар по приюту гуманитарной организации "Врачи без границ" в Газе

Четыре постояльца приюта гуманитарной организации "Врачи без границ" (MSF) в секторе Газа пострадали в результате удара со стороны израильской армии. Среди раненых пятилетний ребёнок. Об этом медики написали в соцсетях.

По данным MSF, в атакованном убежище проживает более 100 человек. Они не получали предупреждений о предстоящем обстреле, эвакуация из зоны атаки не производилась, пожаловались гуманитарщики.

"Мы осуждаем это последнее нападение, которое ещё раз показывает, что никто и нигде не находится в безопасности в Газе", — высказались в MSF.