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8 января, 20:20

Израиль нанёс удар по приюту гуманитарной организации "Врачи без границ" в Газе

Четыре постояльца приюта гуманитарной организации "Врачи без границ" (MSF) в секторе Газа пострадали в результате удара со стороны израильской армии. Среди раненых пятилетний ребёнок. Об этом медики написали в соцсетях.

По данным MSF, в атакованном убежище проживает более 100 человек. Они не получали предупреждений о предстоящем обстреле, эвакуация из зоны атаки не производилась, пожаловались гуманитарщики.

"Мы осуждаем это последнее нападение, которое ещё раз показывает, что никто и нигде не находится в безопасности в Газе", — высказались в MSF.

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Днём ранее в ХАМАС раскрыли число погибших за время обострения конфликта палестинцев. Жертвами израильской армии стали почти 30 тысяч гражданских, большинство из которых — женщины и дети.

Обложка ©

Flickr / Jornal Brasil em Folhas

Илья Пушкарев
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