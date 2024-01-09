Шойгу отправил благодарственные телеграммы воинским частям, отличившимся в СВО

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отправил воинским частям и соединениям, которые отличились в СВО, благодарственные телеграммы. Этот поступок был приурочен к присвоению им звания гвардейских. Об этом пишет официальный телеграм-канал Минобороны России.

"Глава военного ведомства поблагодарил личный состав за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу и выразил уверенность, что военнослужащие продолжат с честью служить России, надёжно обеспечивать её безопасность. Генерал армии Сергей Шойгу пожелал командованию и личному составу крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов на благо Отечества", — указано в сообщении.

По данным ведомства, это касается 10-го полка радиационной, химической и биологической защиты, 55-й отдельной мотострелковой бригады, 40-го инженерно-сапёрного полка. Так, свыше 190 человек из 10-го полка РХБЗ получили госнаграды за выполнение боевых задач, отвагу и мужество.

Благодаря военнослужащим 55-й бригады противник не смог добиться своих целей и понёс ощутимые потери. Свыше тысячи военнослужащих бригады награждены госнаградами за массовый героизм, храбрость и самоотверженность. Лейтенант Мерген Донгак удостоен звания Героя России.

Инженеры 40-го полка проверили свыше тысячи километров маршрутов движения, ликвидировав более 1500 взрывоопасных предметов и установив более десятка тысяч мин. Также бойцы возвели около десяти километров невзрывных заграждений. Более 190 бойцов полка награждены госнаградами за отличие, которое было проявлено при выполнении боезадач, а также за отвагу и мужество. Полковник Рустам Сайфуллин получил звание Героя России.