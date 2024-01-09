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8 января, 22:41

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,8

В Индонезии у острова Талауд произошло землетрясение магнитудой 6,8, передаёт Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр зафиксирован в 171 километре к юго-западу от филиппинского города Генерал-Сантос, в котором проживает 679 тысяч человек. Глубина залегания очага — 91 километр. Есть ли пострадавшие, пока не известно.

Недалеко от Лос-Анджелеса произошло землетрясение магнитудой 4,1
Недалеко от Лос-Анджелеса произошло землетрясение магнитудой 4,1

А вот количество пострадавших при землетрясении в Японии известно. Согласно последним данным, число жертв увеличилось до 168.

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Unsplash

Анатолий Симоненко
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