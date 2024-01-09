В Киеве испугались остаться без оружейных возможностей из-за ударов ВС РФ

Российские удары способны лишить Украину боевых возможностей. Об этом в эфире телеканала "Град" рассказал директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасёв.

"У Украины не будет оружейных возможностей, начиная от патронов и заканчивая снарядами, танками и тому подобным, для ведения активных боевых действий", — считает Карасёв.

По его словам, удары России по Украине наносятся "точечно", они направлены на уничтожение военных производств. Карасёв обратил внимание, что эти удары по украинской оборонной промышленности приведут к особо тяжёлым последствиям, если прекратится западная помощь. Он также сообщил, что Россия активно выбивает аэродромы ВСУ, чтобы защитить Крым от ракетных атак.