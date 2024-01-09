В Киеве испугались остаться без оружейных возможностей из-за ударов ВС РФ
Политолог Карасёв: Киев испугался прицельных ударов России
Российские удары способны лишить Украину боевых возможностей. Об этом в эфире телеканала "Град" рассказал директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасёв.
"У Украины не будет оружейных возможностей, начиная от патронов и заканчивая снарядами, танками и тому подобным, для ведения активных боевых действий", — считает Карасёв.
По его словам, удары России по Украине наносятся "точечно", они направлены на уничтожение военных производств. Карасёв обратил внимание, что эти удары по украинской оборонной промышленности приведут к особо тяжёлым последствиям, если прекратится западная помощь. Он также сообщил, что Россия активно выбивает аэродромы ВСУ, чтобы защитить Крым от ракетных атак.
Ранее сообщалось, что российские военные начали применять новую тактику для ракетных ударов. По словам украинского оператора системы FIM-92 Stinger, русские используют ракеты, которые выпускают тепловые ловушки, как самолёты или вертолёты.
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