В США автомобиль врезался в ворота Белого дома

В США автомобиль въехал в ворота Белого дома в Вашингтоне, пишет в соцсети X руководитель по коммуникациям секретной службы Энтони Джульелми. Водителя задержали. Президента страны Джо Байдена в этот момент в резиденции не было.

"Незадолго до 6 часов вечера (02:00 по московскому времени. — Прим. Лайфа) транспортное средство врезалось во внешние ворота комплекса Белого дома. Водитель был взят под арест", — указано в сообщении.

По данным местных медиа, на сиденье у подозреваемого лежал конверт, что было внутри, неясно. Конверт исследуют секретные службы.