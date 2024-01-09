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9 января, 01:54

В США автомобиль врезался в ворота Белого дома

Обложка © X / @gatewaypundit

Обложка © X / @gatewaypundit

В США автомобиль въехал в ворота Белого дома в Вашингтоне, пишет в соцсети X руководитель по коммуникациям секретной службы Энтони Джульелми. Водителя задержали. Президента страны Джо Байдена в этот момент в резиденции не было.

"Незадолго до 6 часов вечера (02:00 по московскому времени. — Прим. Лайфа) транспортное средство врезалось во внешние ворота комплекса Белого дома. Водитель был взят под арест", — указано в сообщении.

По данным местных медиа, на сиденье у подозреваемого лежал конверт, что было внутри, неясно. Конверт исследуют секретные службы.

Седан влетел во внедорожник рядом с кортежем Байдена, когда тот выходил из здания
Седан влетел во внедорожник рядом с кортежем Байдена, когда тот выходил из здания

Ранее на территорию Белого дома также было совершено незаконное вторжение. Нарушителем оказался маленький мальчик, который сумел протиснуться сквозь забор.

Анатолий Симоненко
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