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9 января, 02:18

Число пострадавших при взрыве газа в отеле в Техасе выросло до 21

Fox News: Число раненых при взрыве газа в отеле Форт-Уэрта выросло до 21

Последствия взрыва газа в отеле Sandman. Обложка © X / nik t. hatziefstathiou

Последствия взрыва газа в отеле Sandman. Обложка © X / nik t. hatziefstathiou

Не менее 21 человека получили ранения в результате взрыва газа в отеле американского Форт-Уэрта. Изначально сообщалось лишь об 11 пострадавших. Актуальные данные со ссылкой на пресс-секретаря пожарной охраны города озвучил телеканал Fox News.

"Один человек в критическом состоянии, четверо в тяжёлом, остальные с незначительными травмами. Он добавил, что 14 человек были доставлены в районные больницы", — сказано в сообщении.

По данным ведомства, наиболее вероятной причиной взрыва продолжает считаться воспламенение газовоздушной смеси. Оно могло возникнуть из-за строительных работ, которые велись в отеле.

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Напомним, что взрыв произошёл в крупном отеле техасского города Форт-Уэрт 8 января. Вокруг здания образовались горы обломков из стекла и бетона.

Илья Пушкарев
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