Число пострадавших при взрыве газа в отеле в Техасе выросло до 21

Не менее 21 человека получили ранения в результате взрыва газа в отеле американского Форт-Уэрта. Изначально сообщалось лишь об 11 пострадавших. Актуальные данные со ссылкой на пресс-секретаря пожарной охраны города озвучил телеканал Fox News.

"Один человек в критическом состоянии, четверо в тяжёлом, остальные с незначительными травмами. Он добавил, что 14 человек были доставлены в районные больницы", — сказано в сообщении.

По данным ведомства, наиболее вероятной причиной взрыва продолжает считаться воспламенение газовоздушной смеси. Оно могло возникнуть из-за строительных работ, которые велись в отеле.