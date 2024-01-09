Число пострадавших при взрыве газа в отеле в Техасе выросло до 21
Fox News: Число раненых при взрыве газа в отеле Форт-Уэрта выросло до 21
Последствия взрыва газа в отеле Sandman. Обложка © X / nik t. hatziefstathiou
Не менее 21 человека получили ранения в результате взрыва газа в отеле американского Форт-Уэрта. Изначально сообщалось лишь об 11 пострадавших. Актуальные данные со ссылкой на пресс-секретаря пожарной охраны города озвучил телеканал Fox News.
"Один человек в критическом состоянии, четверо в тяжёлом, остальные с незначительными травмами. Он добавил, что 14 человек были доставлены в районные больницы", — сказано в сообщении.
По данным ведомства, наиболее вероятной причиной взрыва продолжает считаться воспламенение газовоздушной смеси. Оно могло возникнуть из-за строительных работ, которые велись в отеле.
Напомним, что взрыв произошёл в крупном отеле техасского города Форт-Уэрт 8 января. Вокруг здания образовались горы обломков из стекла и бетона.