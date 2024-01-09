На Сахалине пьяный подросток поругался с бездомным и сжёг его заживо

В городе Долинске Сахалинской области нетрезвый 16-летний парень поджёг 46-летнего бездомного мужчину. Тот сгорел заживо, передаёт следственное управление СК РФ по региону. Подростка обвиняют в убийстве с особой жестокостью.

Всё произошло в коридоре общежития, расположенного по улице Ленина. Между мужчиной и обвиняемым, который находился в состоянии алкогольного опьянения, произошла бытовая ссора.

"Обвиняемый, используя зажигалку, поджёг полиэтиленовую упаковку и поднёс открытое пламя под тело спавшего в коридоре потерпевшего, от чего одежда последнего загорелась", — написано в сообщении.