На Сахалине пьяный подросток поругался с бездомным и сжёг его заживо
СК: В Сахалинской области подросток заживо сжёг бездомного
В городе Долинске Сахалинской области нетрезвый 16-летний парень поджёг 46-летнего бездомного мужчину. Тот сгорел заживо, передаёт следственное управление СК РФ по региону. Подростка обвиняют в убийстве с особой жестокостью.
Всё произошло в коридоре общежития, расположенного по улице Ленина. Между мужчиной и обвиняемым, который находился в состоянии алкогольного опьянения, произошла бытовая ссора.
"Обвиняемый, используя зажигалку, поджёг полиэтиленовую упаковку и поднёс открытое пламя под тело спавшего в коридоре потерпевшего, от чего одежда последнего загорелась", — написано в сообщении.
Ранее Лайф рассказывал, как москвич получил ожог кожи лица, пытаясь пожарить шашлык во дворе ЖК. Сейчас правоохранители проводят проверку произошедшего.
ТАСС / Никита Попов