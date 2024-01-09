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9 января, 06:24

Малкин во время матча жёстко ударил по лицу нападающего "Филадельфии" Лоутона

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин ударил в лицо форварда "Филадельфии" Скотта Лоутона. Инцидент произошёл в ходе регулярного матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Наш соотечественник успел забросить одну шайбу и отдать результативную передачу, игра закончилась со счётом 4:1.

Малкин точным ударом нокаутировал игрока "Филадельфии" Лоутона. Видео © X / HighlightHarbor

В ходе поединка Малкин вступил в перепалку сразу с тремя игроками "Филадельфии". Во время стычки россиянин разменялся с ними ударами в область головы. Особенно стоит отметить боксёрский удар Малкина по лицу канадского нападающего Скотта Лоутона. За это центрального форварда "Питтсбурга" наказали двухминутным штрафом.

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Ранее Евгений Малкин забросил две шайбы в матче с "Нью-Йорк Айлендерс" и стал вторым среди российских снайперов НХЛ. Он обошёл Сергея Фёдорова.

Обложка ©

X / HighlightHarbor

Матвей Константинов
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