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9 января, 06:13

В Турции прорабатывают встречу Эрдогана и Путина в 2024 году

Власти Турции заявили, что прорабатывают встречу Эрдогана и Путина

В Анкаре прорабатывают встречу президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которая запланирована на 2024 год. Об этом РИА "Новости" рассказали в администрации турецкого лидера.

"Пока какой-либо конкретики нет. Встреча находится в повестке, соответствующая работа ведётся по дипканалам. Чего-либо конкретного пока нет", — говорится в сообщении.

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Ранее о планируемой встрече с турецким коллегой Владимир Путин сообщил в ходе совмещённой большой пресс-конференции и прямой линии. По словам российского лидера, встреча с Эрдоганом не состоялась в 2023 году из-за графика президента республики.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Ян Поланин
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