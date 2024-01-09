В Турции прорабатывают встречу Эрдогана и Путина в 2024 году
Власти Турции заявили, что прорабатывают встречу Эрдогана и Путина
В Анкаре прорабатывают встречу президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которая запланирована на 2024 год. Об этом РИА "Новости" рассказали в администрации турецкого лидера.
"Пока какой-либо конкретики нет. Встреча находится в повестке, соответствующая работа ведётся по дипканалам. Чего-либо конкретного пока нет", — говорится в сообщении.
Ранее о планируемой встрече с турецким коллегой Владимир Путин сообщил в ходе совмещённой большой пресс-конференции и прямой линии. По словам российского лидера, встреча с Эрдоганом не состоялась в 2023 году из-за графика президента республики.
ТАСС / Сергей Карпухин