В Турции прорабатывают встречу Эрдогана и Путина в 2024 году

В Анкаре прорабатывают встречу президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которая запланирована на 2024 год. Об этом РИА "Новости" рассказали в администрации турецкого лидера.

"Пока какой-либо конкретики нет. Встреча находится в повестке, соответствующая работа ведётся по дипканалам. Чего-либо конкретного пока нет", — говорится в сообщении.