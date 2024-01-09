В США вынесли приговор военному моряку, попавшемуся на шпионаже в пользу Китая
Моряк ВМС США получил 27 месяцев тюрьмы за передачу разведданных Китаю
Служащего Военно-морских сил США Вэньхэн Чжао, задержанного в августе за передачу секретных разведданных Китаю, приговорили к 27 месяцам лишения свободы и штрафу. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста Штатов.
"Служащего ВМС США приговорили к 27 месяцам заключения и обязали выплатить штраф в пять с половиной тысяч долларов за передачу конфиденциальной информации, касающейся военной сферы США, представителю разведывательного ведомства Китайской Народной Республики за взятку", — говорится в сообщении.
Указывается, что старшина получил за свои действия от китайской стороны не менее 14,8 тысячи долларов. Он признал свою вину.
Напомним, о задержании Вэньхэн Чжао стало известно в августе 2023 года. Он передал представителям китайской разведки фото- и видеоматериалы, в частности планы американских военно-морских учений в Индо-Тихоокеанском регионе и чертежи радиолокационной системы на японском острове Окинава.
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