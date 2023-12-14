Подозреваемый в шпионаже в Норвегии "бразилец" назвал себя россиянином
VG: Арестованный в Норвегии за шпионаж "бразилец" признался, что он россиянин
Арестованный исследователь из норвежского Университета Тромсё. Обложка © X / Hі-Marvs
Подозреваемый в шпионаже исследователь из норвежского Университета Тромсё, которого полиция скандинавского государства задержала ещё в 2022 году, назвал себя россиянином. До этого он представлялся бразильцем Жозе Ассисом Джамарриа, передаёт местная газета VG.
"Приглашённый исследователь из Университета Тромсё теперь признаётся, что он — Михаил Валерьевич Микушин из России", — утверждает издание.
Мужчине предъявлено обвинение по статье о незаконной разведке, угрожающей национальным интересам Норвегии. По данным силовиков, задержанный занимался сбором данных в интересах российских властей. Ему грозит до трёх лет заключения.
А несколькими днями ранее в России был арестован гражданин США, которого поймали на реабилитации нацизма. Помощь американцу пообещали оказать в Госдепе.