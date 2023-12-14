Подозреваемый в шпионаже в Норвегии "бразилец" назвал себя россиянином

Подозреваемый в шпионаже исследователь из норвежского Университета Тромсё, которого полиция скандинавского государства задержала ещё в 2022 году, назвал себя россиянином. До этого он представлялся бразильцем Жозе Ассисом Джамарриа, передаёт местная газета VG.

"Приглашённый исследователь из Университета Тромсё теперь признаётся, что он — Михаил Валерьевич Микушин из России", — утверждает издание.