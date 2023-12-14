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13 декабря, 21:51

Подозреваемый в шпионаже в Норвегии "бразилец" назвал себя россиянином

VG: Арестованный в Норвегии за шпионаж "бразилец" признался, что он россиянин

<p>Арестованный исследователь из норвежского Университета Тромсё. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/thebfgvez/status/1734946333314646453/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Hі-Marvs</a></p>

Арестованный исследователь из норвежского Университета Тромсё. Обложка © X / Hі-Marvs

Подозреваемый в шпионаже исследователь из норвежского Университета Тромсё, которого полиция скандинавского государства задержала ещё в 2022 году, назвал себя россиянином. До этого он представлялся бразильцем Жозе Ассисом Джамарриа, передаёт местная газета VG.

"Приглашённый исследователь из Университета Тромсё теперь признаётся, что он — Михаил Валерьевич Микушин из России", — утверждает издание.

Мужчине предъявлено обвинение по статье о незаконной разведке, угрожающей национальным интересам Норвегии. По данным силовиков, задержанный занимался сбором данных в интересах российских властей. Ему грозит до трёх лет заключения.

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Илья Пушкарев
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