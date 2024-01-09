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9 января, 08:15

В Южной Корее официально запретили есть собак

Парламент Южной Кореи одобрил законопроект о запрете собачьего мяса

Кореянка протестует против употребления собачатины. Обложка © Getty Images / Chris Jung / NurPhoto

Кореянка протестует против употребления собачатины. Обложка © Getty Images / Chris Jung / NurPhoto

Парламент Южной Кореи принял законопроект о запрете собачьего мяса, пишет газета The Chosun Ilbo. Он касается разведения, забоя животных в целях употребления в пищу и распространения их мяса в коммерческих целях.

За убой собаки в целях получения мяса человеку будет грозить до трёх лет лишения свободы или штраф в размере 22,8 тысячи долларов, а за разведение и распространение — до двух лет или штраф в 15,2 тысячи. Законопроект предусматривает переходный период в три года. Причём употребление собачатины по-прежнему не наказывается.

Кроме того, владельцы ферм по разведению собак, предприятий по убою этих животных, заведений, где продают их мясо, и продавцы должны уведомить власти о своём бизнесе для "получения помощи" при закрытии и переподготовке сотрудников.

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Напомним, о намерении принять соответствующий законопроект стало известно в ноябре. По мнению корейского депутата Ю Ый Дона, употребление собачатины идёт вразрез с возрастающей популярностью этих животных в качестве питомцев. Кроме того, гастрономический обычай, считает он, вредит международному имиджу страны.

Матвей Константинов
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