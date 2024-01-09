В Южной Корее официально запретили есть собак

Парламент Южной Кореи принял законопроект о запрете собачьего мяса, пишет газета The Chosun Ilbo. Он касается разведения, забоя животных в целях употребления в пищу и распространения их мяса в коммерческих целях.

За убой собаки в целях получения мяса человеку будет грозить до трёх лет лишения свободы или штраф в размере 22,8 тысячи долларов, а за разведение и распространение — до двух лет или штраф в 15,2 тысячи. Законопроект предусматривает переходный период в три года. Причём употребление собачатины по-прежнему не наказывается.

Кроме того, владельцы ферм по разведению собак, предприятий по убою этих животных, заведений, где продают их мясо, и продавцы должны уведомить власти о своём бизнесе для "получения помощи" при закрытии и переподготовке сотрудников.